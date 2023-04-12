الأردن: ندرك الخطر.. وطرد السفير الإسرائيلي سيحرمنا القنوات الدبلوماسية

واعتبر الصفدي أن "طرد السفير من عمّان سيحرم الأردن من القنوات الدبلوماسية التي يحتاجها لإيصال صوته"، قائلًا: "نريد أن يبقى تركيز المجتمع الدولي على ما تقوم به إسرائيل من إجراءات واعتداءات، بدلًا من أن يصبح السجال الدولي متركزًا على طرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب".

وشدد الوزير الصفدي على أن "الدبلوماسية الأردنية تدرك حجم الخطر الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل بجد وعملها مؤثر وردة الفعل على هذا العمل كانت واضحة".

مشيرًا إلى أن "عمّان بذلت جهودًا مكثفة لوضع حد لما تقوم به إسرائيل، وتتعامل حاليًا مع الصراع وفق مقاربة سياسية، أبرز أهدافها مصلحة الفلسطينيين".

وأضاف أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، ولن نقبل بشيء أقل من احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدسات القدس"، مبينًا أنه "لولا الوصاية الهاشمية لفرضت إسرائيل سيادتها بالكامل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".