إسرائيل.. استياء في صفوف الجنود الدروز بسبب غرامات البناء
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الإثنين، إن الجنود الذين يخدمون في صفوف الاحتياط لدى الجيش الإسرائيلي من أبناء الطائفة الدرزية يشعرون بخيبة أمل وخذلان، بعد فرض غرامات عليهم بدعوى البناء غير القانوني.
ونقلت الصحيفة عن ضابط احتياط درزي تم تجنيده بصفوف الاحتياط بأمر من الجيش الإسرائيلي بعد هجوم حماس: "أقاتل من أجل إسرائيل من ناحية.. ومن ناحية آخرى، أقاتل مؤسساتها".
لكن الجندي اشتكى من دفع غرامات كبيرة بسبب بناء منزل بشكل غير قانوني رغم خدمته في الجيش الإسرائيلي، وهو أمر ينطبق على الكثيرين من أبناء الطائفة الدرزية، حسب الصحيفة.
وبعد لقاء بين رؤساء السلطات المحلية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي وعد باتخاذ سلسلة من الخطوات لصالح الطائفة الدرزية، تقول "يديعوت أحرنوت"، إن الأصوات تتعالى وتتهم الحكومة بعدم الوفاء بالوعود.
وهُناك جندي احتياط درزي ثانٍ يخضع أيضا لإجراءات قانونية لتنظيم بناء منزله، ويشغل منصب قائد كتيبة تم تجنيده في بداية الحرب، وعندما عاد بعد 180 يومًا من الحرب اكتشف أنه تم تغريمه بتهمة البناء غير القانوني على أرضه.
وقال الجندي: "إنه شعور بالخيانة، أن يطعنك شخص ما في الظهر، هُناك خيبة أمل كبيرة في مسألة التخطيط والبناء".
فيما قال جندي احتياط درزي ثالث تم إعفاؤه من الاحتياط قبل عامين، وخدم في الشمال، حيث يخدم هُناك أكثر من 1200 جندي درزي في الخدمة الفعلية، إن "الحرمان مؤلم وموجع، وهُناك أكثر من 50 منزلًا في المدينة تعاني من انقطاع الكهرباء، جميعها موصولة بشكل يهدد الحياة، وهُناك انقطاعات في التيار الكهربائي".