إسرائيل.. استياء في صفوف الجنود الدروز بسبب غرامات البناء

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الإثنين، إن الجنود الذين يخدمون في صفوف الاحتياط لدى الجيش الإسرائيلي من أبناء الطائفة الدرزية يشعرون بخيبة أمل وخذلان، بعد فرض غرامات عليهم بدعوى البناء غير القانوني.

ونقلت الصحيفة عن ضابط احتياط درزي تم تجنيده بصفوف الاحتياط بأمر من الجيش الإسرائيلي بعد هجوم حماس: "أقاتل من أجل إسرائيل من ناحية.. ومن ناحية آخرى، أقاتل مؤسساتها".

لكن الجندي اشتكى من دفع غرامات كبيرة بسبب بناء منزل بشكل غير قانوني رغم خدمته في الجيش الإسرائيلي، وهو أمر ينطبق على الكثيرين من أبناء الطائفة الدرزية، حسب الصحيفة.

وبعد لقاء بين رؤساء السلطات المحلية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي وعد باتخاذ سلسلة من الخطوات لصالح الطائفة الدرزية، تقول "يديعوت أحرنوت"، إن الأصوات تتعالى وتتهم الحكومة بعدم الوفاء بالوعود.