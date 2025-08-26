أيرلندا تنتقد التحرك الأوروبي "المتأخر" ضد إسرائيل

قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي إن التحرك الجماعي للاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل "متأخر للغاية".

وأوضح سايمون هاريس، وهو أيضا وزير الخارجية الأيرلندي، أن هناك "إجراءات واضحة وملموسة يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي"، بحسب "د ب أ".

وجاء تصريح هاريس ردا على تقرير نشرته شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية والذي أفاد بأن 206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين وقعوا رسالة يدعون فيها الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف العمل ضد إسرائيل بسبب تدهور الوضع الإنساني في غزة.

ووصف هاريس الرسالة بأنها "تدخل حيوي وغير مسبوق"، وأضاف: "إذا لم نتخذ إجراءات جماعية الآن على خلفية المجاعة، فمتى سنقوم بذلك؟"

وأكد أن "عمل الاتحاد الأوروبي الجماعي يمكن أن يحدث فرقا قويا".