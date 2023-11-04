إسرائيل تسمح للفلسطينيين باستخدام طريق سريع للنزوح إلى جنوب غزة
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه سيسمح للفلسطينيين باستخدام طريق سريع رئيس في قطاع غزة، في إطار محاولات حث المدنيين على النزوح إلى الجنوب بعيدًا عن المناطق التي يركز فيها حربه على حركة حماس.
وأضاف الجيش في منشور باللغة العربية على "إكس"، أنه "سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين، اليوم، بين الساعة الواحدة والرابعة مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت المقبل للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة. إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وأحبائكم، فاتجهوا جنوبًا".