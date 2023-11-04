إسرائيل تسمح للفلسطينيين باستخدام طريق سريع للنزوح إلى جنوب غزة

وأضاف الجيش في منشور باللغة العربية على "إكس"، أنه "سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين، اليوم، بين الساعة الواحدة والرابعة مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت المقبل للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة. إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وأحبائكم، فاتجهوا جنوبًا".