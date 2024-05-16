مؤيديون لفلسطين يسيطرون على مبنى بجامعة كاليفورنيا في إيرفين

سيطر محتجون مؤيدون لفلسطين على مبنى بجامعة كاليفورنيا في إيرفاين وأقاموا مخيماً احتجاجياً وبنوا مناطق محصنة، وفقاً لما ذكره موقع fox5 الإخباري.

وأظهر مقطع متداول المتظاهرين وهم يعلّقون لافتات في قاعة محاضرات العلوم الفيزيائية ويسارعون إلى نصب الخيام خارج المبنى.

وحثًت الجامعة الطلبة على تجنب المنطقة، وقالت في رسالة نصية للطلاب: "إذا كنت في المنطقة، حافظ على مكانك لسلامتك حتى إشعار آخر".

وألغت الجامعة جميع الدروس، يوم الأربعاء، على أن يكون التعليم عن بعد، الخميس، بحسب منشور للجامعة على منصة "إكس".

وشوهد ضباط من إنفاذ القانون وهم يتجمعون في ساحة انتظار السيارات بالحرم الجامعي، ثم قاموا فيما بعد بإنشاء طوق أمني بالقرب من المتظاهرين، الذين تمركزوا داخل وخارج الحواجز الخشبية للمخيم.

ويطالب المحتجون الجامعة بالتخلي عن علاقتها مع إسرائيل بسبب الهجوم الذي تشنه على غزة، الذي تسبب في مقتل الآف الفلسطينيين.