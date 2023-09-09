لبنان.. الاشتباكات تمتد إلى جميع مناطق مخيم عين الحلوة

وكانت الجولة الجديدة من القتال بين حركة فتح والمجموعات الإسلامية، قد استؤنفت قبل ظهر اليوم، واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأسفرت المعارك في الساعات الماضية عن مقتل ثلاثة أشخاص، ينتمي أحدهم لحركة فتح، والثاني هو شادي عيسى، شقيق أحد المسؤولين في المجموعات الإسلامية، كما قتل مدني في أطراف الغازية القريبة من مدينة صيدا.

إلى ذلك، أصيب العشرات داخل المخيم وخارجه، جراء القذائف والرصاص الطائش، الذي تساقط على أحياء سيروب والحسبة في صيدا، وتم إخلاء المستشفى الحكومي في المدينة، وقطع الأتوستراد الذي يربطها بالجنوب، وشلت الحركة فيها.