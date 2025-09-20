حماس: إسرائيل تستخدم عربات مُسيّرة مفخخة لإبادة سكان غزة

اتهمت حركة حماس، اليوم السبت، إسرائيل باستخدام عربات مُسيّرة مفخخة لإبادة السكان في غزة.

وقالت الحركة في في بيان إن الجيش الإسرائيلي يستخدم عربات مُسيّرة مُفخخة في قطاع غزة، محمَّلة بأطنان من المتفجرات، وتسييرها إلى عمق الأحياء السكنية وتفجيرها لإحداث أوسع مساحة من التدمير والقتل".

واعتبرت أن ذلك "يُعدّ جريمة حرب ترقى إلى عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان".

وأشار البيان إلى أن منظمات حقوقية وإنسانية وثقت تفجير نحو 120 عربة تحمل مئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد، في مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري".

وقُتل عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، بغارات إسرائيلية تركزت على مدينة غزة، التي يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحها.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، لـ"إرم نيوز"، إن 48 فلسطينيًا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، 34 منهم سقطوا خلال غارات متفرقة على مدينة غزة.

ومن بين الضحايا، 10 قتلوا بقصف لمنزل عائلة في منطقة ساحة الشوا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، كما قتل 6 أشخاص بغارة منفصلة في الحي ذاته.