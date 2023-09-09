زلزال المغرب.. لحظة بلحظة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى اهتزاز المباني في مدينة مراكش ودفع السكان الذين انتابهم الذعر للخروج إلى الشوارع.

وذكرت قناة العربية التلفزيونية نقلا عن مصادر محلية في المغرب أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال على عمق 18.5 كيلومترات ووقع على بعد حوالي 72 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مراكش وعلى بعد 56 كيلومترا غربي بلدة أوكايمدن بجبال الأطلس بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).

وأظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تتمكن رويترز من التحقق منها، انهيار مبنى واحد على الأقل وأنقاضا في الشوارع. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أشخاصا يهرولون للخروج من مركز للتسوق ومطاعم وأبنية سكنية ويتجمعون في الخارج.

وفي مراكش، قال ساكن يدعى إبراهيم هيمي إنه رأى سيارات إسعاف تخرج من البلدة القديمة وإن العديد من واجهات المباني تضررت.

وأضاف أن الخوف يسيطر على الكثير من الأشخاص الذين ظلوا في الخارج تحسبا لوقوع زلزال آخر.