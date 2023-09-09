من زلزال المغرب
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العالم العربي

زلزال المغرب.. لحظة بلحظة

الزلزال يخلف عشرات القتلى بإقليم الحوز.

مصرع أسرة مغربية من خمسة أفراد إثر الزلزال بدمنات.

أوضح ناصر جبور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، أن الهزات الارتدادية، عقب الهزة التي ضربت المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفا أنه “ينتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”.

مستشفى محمد السادس بمراكش يخلي جميع المرضى إلى الشوارع، خوفا من حدوث أي هزات ارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب المغرب.

مسؤول مغربي: عشرات الأشخاص لقوا حتفهم جراء الزلزال معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبي مراكش.

لقي عشرات الأشخاص حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب المغرب، وفق مسؤول مغربي اليوم الأحد.

وقال المسؤول إن معظم الضحايا في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبي مراكش.

زلزال بقوة 6.8 درجة يهز المغرب وأنباء عن وفاة 5 أشخاص

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى اهتزاز المباني في مدينة مراكش ودفع السكان الذين انتابهم الذعر للخروج إلى الشوارع.

وذكرت قناة العربية التلفزيونية نقلا عن مصادر محلية في المغرب أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال على عمق 18.5 كيلومترات ووقع على بعد حوالي 72 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مراكش وعلى بعد 56 كيلومترا غربي بلدة أوكايمدن بجبال الأطلس بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).

وأظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تتمكن رويترز من التحقق منها، انهيار مبنى واحد على الأقل وأنقاضا في الشوارع. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أشخاصا يهرولون للخروج من مركز للتسوق ومطاعم وأبنية سكنية ويتجمعون في الخارج.

وفي مراكش، قال ساكن يدعى إبراهيم هيمي إنه رأى سيارات إسعاف تخرج من البلدة القديمة وإن العديد من واجهات المباني تضررت.

وأضاف أن الخوف يسيطر على الكثير من الأشخاص الذين ظلوا في الخارج تحسبا لوقوع زلزال آخر.

تلفزيون العربية نقلا عن مصادر في المغرب: وفاة 5 أشخاص تحت الأنقاض جراء زلزال المغرب.

من زلزال المغرب
من زلزال المغربمتداول
من زلزال المغرب
من زلزال المغربمتداول

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب اليوم الجمعة. وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

من زلزال المغرب
من زلزال المغربمتداول
من زلزال المغرب
من زلزال المغربمتداول

زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب.

المغرب

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