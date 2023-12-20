الأردن وإيران.. مواجهة متصاعدة على وقع مشهد إقليمي معقد

ترتبط التطورات التي يشهدها الأردن على حدوده الشمالية مع سوريا والمتمثلة بالاشتباكات بين ميليشيات إيرانية وقوات حرس الحدود الأردنية بشكل وثيق بمجريات الأحداث التي يشهدها الإقليم منذ عملية السابع من أكتوبر، وفقا لما يراه محللون ومراقبون.

وقال محللون ومراقبون لـ "إرم نيوز" إن حرب غزة وانعكاساتها على المنطقة تشكل فرصة سانحه لإيران لتنفيذ مخططاتها ضد الدول العربية في ظل الأوضاع المعقدة التي تعتبر إيران أحد أسبابها الرئيسية من خلال تحركات أذرعها في مختلف مناطق نفوذها في العالم العربي.

إيجاد ثغرات

وفي ظل الظروف الحرجة والخطيرة التي تمر بها المنطقة، وما ينتج عنها من مخاوف تتعلق بسيناريوهات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، يواجه الأردن اليوم تحديا يرقى لمستوى التهديد لأمنه واستقراره يتمثل باستهداف حدوده بعمليات منظمة شبه عسكرية تنفذها ميليشيات إيران التي تسيطر على الجنوب السوري بشكل كامل منذ العام 2018، وفقا للمتحدثين.

وقال المحللون والمراقبون إن الاشتباكات المباشرة خلال الأسبوعين الماضيين بين ميليشيات إيران وقوات حرس الحدود الأردنية تهدف لإيجاد ثغرات تمهد لإدخال مقاتلين وأسلحة تتعدى مفهوم الأسلحة الفردية إلى قذائف صاروخية، كما جاء في تصريحات الحكومة الأردنية والقوات المسلحة في الأردن.

وتابعوا في حديثهم لـ "إرم نيوز" أن إيران في استهدافها للأردن تحاول استكمال "الكماشة" التي تبدأ في أقصى شمال الوطن العربي في العراق وسوريا ولبنان وتنتهي بأقصى جنوبه في اليمن، لإحكام قبضتها وتعزيز تمددها في المنطقة العربية.

كما أكد المحللون والمراقبون أن الأردن وبحسب تحركاته على المستوى السياسي والعسكري بدأ وبالتنسيق مع عمقه العربي باتخاذ خطوات لدرء الخطر الإيراني من خلال العمل على عدة محاور سياسية وعسكرية لإحباط أجندة إيران في المنطقة.

وفي الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة تحركت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق المرتبطة بإيران باتجاه الحدود الأردنية بذريعة فتح الحدود للتوجه لقتال إسرائيل، وإحداث حالة من الفوضى لزيادة الضغوط على الجانب الأردني.

وتستند إيران في تنفيذ مخططاتها على استراتيجية عدم الاشتباك المباشر من قبلها واستخدام أذرعها وميليشياتها في الدول العربية لتحقيق أهدافها غير المعلنة في العالم العربي.

عمليات استباقية

وقال المحللون في قراءتهم التي قدموها لـ "إرم نيوز" إن الأردن يدرك تماما أجندة إيران وأطماعها في المنطقة وقام بالتخطيط والتحضير مبكرا لمواجهة هذه التهديدات والمحاولات المستمرة من خلال عمليات استباقية عبر استهداف ميليشيات طهران في مواقعها في الداخل السوري وعدم الانتظار لحين وصولها للأراضي الأردنية والاشتباك معها.

وتسببت الاشتباكات التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين في مقتل وإصابة عدد من جنود حرس الحدود الأردني والمهربين، فيما تم إلقاء القبض على المجموعات التي حاولت اختراق الحدود الأردنية.

ومنذ بداية ما يسمى بـ "الربيع العربي" عام 2011، والأردن يتصدى للمحاولات الإيرانية وميليشياتها في استكمال مخططها للتمدد وزعزعة أمن واستقرار الدول العربية، والذي جاء على شكل محاولات إدخال أسلحة بمختلف أنواعها وكميات كبيرة من المخدرات إلى الأردن ودول الخليج العربي عبر الجنوب السوري.