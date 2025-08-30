من هم أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر؟ (فيديو)

اغتال الجيش الإسرائيلي عدداً من أبرز قادة حركة "حماس" وجناحها المسلح "كتائب القسام" منذ تنفيذها هجوم "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023.

وشملت قائمة الاغتيالات الإسرائيلية قادة الصف الأول والثاني في الحركة، سواء من أعضاء المكتب السياسي أو ذراعها العسكري، لكن "حماس" تكتمت منذ بداية الحرب على أسمائهم ولم تؤكد مقتلهم سابقاً.

وللمرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إثر تنفيذ حركة "حماس" الهجوم الأكبر منذ اندلاع الصراع مع إسرائيل، أعلنت الحركة قائمة ضمت أسماء قاداتها الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب.

وضمت القائمة كلاً من إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي، ويحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة، ومحمد الضيف رئيس هيئة الأركان وقائد "كتائب القسام"، ومروان عيسى وباسم عيسى ورافع سلامة ورائد ثابت.

ونشرت حركة "حماس"، فجر اليوم الأحد، مقطع فيديو بعنوان "سيد الشهداء" عن محمد الضيف، احتوى لقطات تعرض لأول مرة لعدد من قادة الحركة في غزة.

وتضمن الفيديو توثيقاً لجانب من مسيرة محمد الضيف من بداية عمله في الجناح المسلح للحركة، إلى جانب لقطات له مع قادة الحركة وأخرى مع نائبه رافع سلامة خلال الإشراف على تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".