قوات الدعم السريع تدخل مدينة ودمدني

قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان في مقاطع فيديو نشرتها اليوم الاثنين، إنها دخلت مدينة ودمدني.

في حين أكد شهود تواصلت معهم رويترز وجود القوات وتحدثوا عن إطلاق نار داخل المدينة الواقعة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس بأن "قوات الدعم السريع سيطرت على بلدة رفاعة التي تبعد 40 كيلومترا شمال ودمدني".

كما "سيطرت على مقر الجيش بها وقسم الشرطة والمستشفى بعد اشتباك استمر لساعة واحدة"، على ما قال الشهود.

وأضافوا أن قوات الدعم "عبرت الجسر الرابط بين شرق المدينة وغربها وتوغلت داخل أحياء المدينة".

بدورها، أعلنت قوات الدعم السريع عبر حسابها على منصة إكس "تحرير رئاسة اللواء الأول الفرقة الأولى مشاة ودمدني إلى جانب تحرير معسكر الاحتياطي المركزي ومدخل كوبري حنتوب من ناحية الشرق".