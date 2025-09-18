على وقع النيران.. مقترحات سريَّة لوقف "عربات جدعون 2" في غزة

على وقع نيران إسرائيلية غير مسبوقة في غزة، كشفت القناة 12 العبرية عن تلقي إسرائيل مقترحات سريَّة لمنع احتلال المدينة، وتجميد عملية "عربات جدعون 2"، التي دخلت يومها الثالث على التوالي.

وقال تقرير القناة إن مُعدّي المقترحات يهدفون إلى عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات في القريب العاجل لوقف الدمار الذي لحق بكامل قطاع غزة.

"وسطاء غير تقليدين"

وأكد التقرير أن "وسطاء غير تقليديين" قدموا أكثر من مقترح لم يُعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية، ومن بينها: إطلاق حركة حماس سراح رهينة واحدة على قيد الحياة، أو أكثر ممن لقوا حتفهم، لإثبات مدى "جدية نوايا" الحركة إزاء إمكانية الشروع في استئناف المفاوضات في إطار صفقة واسعة والتوصل إلى اتفاق.

وتزامنًا مع ذلك، لا تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث يكثّف الجيش الإسرائيلي أنشطة "عربات جدعون 2" بالمدينة، مع التركيز على حي الشيخ رضوان، أحد أهم مراكز حركة حماس في القطاع، وفقًا لتقديرات إسرائيل.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استهدفت القوات الإسرائيلية عشرات المسلحين من حركة حماس في منطقة الشيخ رضوان وحدها.

خيارات محدودة

ومن المتوقع أن يعزز الجيش الإسرائيلي قواته في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، بهدف زيادة الضغط على حركة حماس، رغم تأكيد الجيش أنه يتم تنفيذ العملية بحذر شديد مع مراعاة هامش أمان واسع للحد من المخاطر على الرهائن وأمن القوات.

وبمنظور تل أبيب، لم يعد أمام الجيش الإسرائيلي سوى خيارين: إما أن تتوقف العملية في إطار صفقة، أو استمرار تعميق العمل العسكري خلال الأيام المقبلة لدحر عناصر حركة حماس في غزة.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 140 هدفًا في غزة، بما في ذلك بنى تحتية تحت الأرض، ومبانٍ عسكرية، وخلايا مسلحة. وتعمل حاليًا فرقتان داخل المدينة: الفرقة 162 والفرقة 98، ومن المتوقع انضمام فرقة أخرى خلال الأيام المقبلة.