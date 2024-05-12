"فاغنر" تظهر في موريتانيا (فيديو)

ولم تشر المجموعة إلى موريتانيا خلال بثها الفيديو لكنها علقت عليه بأنه يوثق أيام مقاتلي "فاغنر" في أفريقيا، لكن المساكن التي ظهرت بالمقطع وملابس السكان تؤكد أنه صور في مناطق موريتانية.

وجاء نشر المقطع بعد اتفاق بين الجيش المالي والموريتاني لوضع آلية لتفادي الحوادث المتكررة على الشريط الحدودي بين البلدين.