"فاغنر" تظهر في موريتانيا (فيديو)
أظهر فيديو نشر على تطبيق "تليغرام" عناصر من مرتزقة "فاغنر" مع جنود ماليين وهم داخل إحدى القرى شرق موريتانيا.
ووفق الفيديو الذي نشر على حساب المجموعة الروسية الخاصة، فإنه جرى تصويره خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.
ونددت الحكومة الموريتانية بهذا التدخل وهددت بالرد عليه إن تكرر، مشيرة إلى أن الرئيس المالي أسيمي غويتا بادر للاتصال بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لشرح الموقف واحتواء تداعياته.
وظهر عناصر "فاغنر" في الفيديو وهم يستجوبون سكان القرية ويفتشون منازلهم وسياراتهم.
ولم تشر المجموعة إلى موريتانيا خلال بثها الفيديو لكنها علقت عليه بأنه يوثق أيام مقاتلي "فاغنر" في أفريقيا، لكن المساكن التي ظهرت بالمقطع وملابس السكان تؤكد أنه صور في مناطق موريتانية.
وجاء نشر المقطع بعد اتفاق بين الجيش المالي والموريتاني لوضع آلية لتفادي الحوادث المتكررة على الشريط الحدودي بين البلدين.