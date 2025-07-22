الجوع يفتك بموظفي "الأونروا" في غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن الموظفين بالوكالة والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يصابون بالإغماء في أثناء تأدية واجبهم بسبب الجوع والإرهاق.

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وبحسب "رويترز"، ذكر لازاريني في بيان نقله المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي بجنيف: "يحتاج مقدمو الرعاية، بمن فيهم زملاؤنا في الأونروا في غزة، إلى رعاية طبية عاجلة".

وأضاف: "الأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، ومنهم موظفو الأونروا، يعانون الجوع. ويعاني كثيرون منهم الجوع والإرهاق في أثناء تأدية واجباتهم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلق بالغ إزاء التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، محذرًا من أن "آخر شريان حياة للسكان يوشك على الانهيار"، وفق ما نقله المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك: إن غوتيريش يشعر بأسف عميق إزاء التقارير المتزايدة حول تفشي سوء التغذية بين الأطفال والكبار، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالسماح الكامل بتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.