الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة "مستحيل وغير آمن"

حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، من أنه سيكون من المستحيل الحفاظ على سلامة الناس خلال عملية إخلاء جماعي لمدينة غزة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها.

وتمضي إسرائيل قدمًا في خطتها للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بدءًا من مدينة غزة، بهدف القضاء على حركة حماس، بعد نحو 23 شهرًا من اندلاع الحرب، فيما تواجه غضبًا عالميًا بسبب الجوع في القطاع المحاصر.

وقالت سبولياريتش في بيان: "يستحيل تنفيذ إخلاء جماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية"، وأوضحت أن عددًا كبيرًا من سكان مدينة غزة لن يتمكنوا من تنفيذ أوامر الإخلاء بسبب الجوع أو المرض أو الإصابة.

وأضافت أن الإخلاء سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لا يمكن لأي منطقة أخرى في قطاع غزة استيعابه، وسط النقص الحاد في الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة أنه "سيواصل دعم الجهود الإنسانية إلى جانب المناورات والعمليات الهجومية الجارية ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة من أجل حماية دولة إسرائيل".