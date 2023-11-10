وزير الخارجية الإيراني: "اتساع نطاق حرب غزة حتمي"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، إن "اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي" بسبب "العدوان" الإسرائيلي المتزايد، وفق ما نقلته قناة "برس تي.في".

في هذه الأثناء، تعرضت المناطق المحيطة بعدد من المستشفيات في شمال القطاع للقصف ليل الخميس الجمعة، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، بما في ذلك مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة وحيث لجأ 60 ألف شخص، ومستشفى الرنتيسي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

وأبلغت حماس عن وقوع إصابات من دون أن تتحدث عن سقوط قتلى.

وبحسب الأمم المتحدة، فر 1,5 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2,4 مليون نسمة في قطاع غزة، بسبب الحرب، فيما يتكدس مئات آلاف اللاجئين في وضع يائس في الجنوب حيث يتراجع مخزون المواد الغذائية بصورة خطيرة، وفق المنظمة الأممية.