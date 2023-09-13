المغرب.. عمليات البحث عن ناجين متواصلة رغم تضاؤل الآمال

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين وتقديم المساعدة للأسر التي فقدت منازلها رغم تلاشي الآمال بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل، فيما أطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.

الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت بقوة 7 درجات هو الأقوى الذي يضرب المغرب منذ 100 عام، وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص، وأكثر من 5530 مصاباً، في حصيلة ما زالت مرشحة بالارتفاع.