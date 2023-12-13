قبيل تصويت الأمم المتحدة.. وزير الخارجية الفلسطيني يجمع دعماً دولياً واسعاً

جمع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جنيف الثلاثاء، وزراء خارجية وسفراء دول عديدة من المملكة العربية السعودية إلى إيران مروراً بإندونيسيا، لدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لدعم الفلسطينيين في غزة.

وتجمع نحو 200 شخص في قاعة في الأمم المتحدة في إطار مبادرة لدعم الفلسطينيين، على هامش الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني في افتتاح المحادثات أن الوضع في قطاع غزة "مروع"، وذلك قبل ساعات من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار يدعو الى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في القطاع، وهو نص غير ملزم لديه فرصة في أن يعتمد.

ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، أدى القصف الإسرائيلي الى مقتل 18412 شخصا، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.