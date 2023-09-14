مقتل وإصابة 35 مدنيًا إثر قصف للجيش السوداني على سوق للمرة الثانية
أفاد شهود عيان، بأن عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا إثر قصف جوي نفذه الجيش السوداني، اليوم الخميس، على سوق بمنطقة شرق النيل بالخرطوم.
وهذه المرة الثانية خلال أسبوع يتعرض فيها "سوق الغنم" بضاحية "حلة كوكو" بمدينة الخرطوم بحري، للقصف الجوي بواسطة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إنهم سمعوا دوي الانفجارات في مناطق مختلفة بمنطقة شرق النيل، بجانب أصوات المضادات الأرضية التي تطلقها قوات الدعم السريع.
من جهتها قالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، إن "طيران الجيش قصف صباح اليوم الخميس عدداً من الأحياء السكنية والأسواق بمنطقة شرق النيل".
وأكد البيان أن عمليات القصف الجوي على (سوق الغنم) في شرق النيل، أسفرت عن مقتل وإصابة 35 شخصًا بينهم نساء وأطفال، حسب الإحصائيات الأولية، فيما لا تزال عمليات إنقاذ الجرحى والمصابين مستمرة.
وأشار إلى أن القصف الجوي على (سوق الغنم) بحلة كوكو، تسبب يوم الثلاثاء الماضي بمقتل 20 شخصاً وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء.
وقتل يوم الأربعاء 40 مدنيًّا على الأقل، إثر قصف جوي، شنَّه الجيش السوداني، على مواقع مختلفة بمدينة نيالا جنوب دارفور.
وكثف الجيش السوداني، خلال الأيام الماضية، ضرباته الجوية على مواقع قوات الدعم السريع، خصوصًا في العاصمة الخرطوم؛ ما أدى لمقتل عشرات المدنيين في شرق النيل وجنوب الخرطوم.
ونددت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، بعمليات القصف العشوائي على المدنيين، قائلة في بيان، الثلاثاء، إن "طرفي الصراع المسلح في السودان، ظلا يستخدمان القصف المدفعي والجوي بالطائرات والمسيرات على مناطق مأهولة بالسكان كالأسواق ومنازل المواطنين داخل الأحياء، دون اعتبار للقواعد القانونية المنظمة والمنصوص عليها بالقانون الدولي الإنساني".