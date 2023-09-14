مقتل وإصابة 35 مدنيًا إثر قصف للجيش السوداني على سوق للمرة الثانية

أفاد شهود عيان، بأن عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا إثر قصف جوي نفذه الجيش السوداني، اليوم الخميس، على سوق بمنطقة شرق النيل بالخرطوم.

وهذه المرة الثانية خلال أسبوع يتعرض فيها "سوق الغنم" بضاحية "حلة كوكو" بمدينة الخرطوم بحري، للقصف الجوي بواسطة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إنهم سمعوا دوي الانفجارات في مناطق مختلفة بمنطقة شرق النيل، بجانب أصوات المضادات الأرضية التي تطلقها قوات الدعم السريع.

من جهتها قالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، إن "طيران الجيش قصف صباح اليوم الخميس عدداً من الأحياء السكنية والأسواق بمنطقة شرق النيل".

وأكد البيان أن عمليات القصف الجوي على (سوق الغنم) في شرق النيل، أسفرت عن مقتل وإصابة 35 شخصًا بينهم نساء وأطفال، حسب الإحصائيات الأولية، فيما لا تزال عمليات إنقاذ الجرحى والمصابين مستمرة.

وأشار إلى أن القصف الجوي على (سوق الغنم) بحلة كوكو، تسبب يوم الثلاثاء الماضي بمقتل 20 شخصاً وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء.