الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم 14 محتجزًا إسرائيليًا و3 أجانب

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الصليب الأحمر أبلغه بأنه تسلم 14 إسرائيليا وثلاثة آخرين يحملون جنسيات أخرى كانت حركة حماس تحتجزهم في غزة.

وجرت عملية التسليم في اليوم الثالث من الهدنة التي تستمر أربعة أيام والتي سيتم بموجبها تبادل 50 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.