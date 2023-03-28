العراق يستدعي القائم بأعماله لدى البحرين على خلفية استنكار من المنامة
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين، مؤيد عمر عبدالرحمن، إلى بغداد، وذلك بعد أن استنكرت المنامة، في وقت سابق، ما قالت إنه تصرف غير مقبول من جانب المسؤول العراقي، ويتنافى مع البروتوكولات والأعراف الدبلوماسية.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وجَّه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".
وكشف بيان الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي تعزيزًا لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استدعت السلطات البحرينية، مؤيد عمر عبدالرحمن، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة، وسلَّمته مذكرة احتجاج رسمية.
وأبلغت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي "بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا".
وأضافت الوكالة أن "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرًا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".
واعتبر الوزير ذلك "تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، وفق المصدر ذاته، فيما لم توضح الوزارة طبيعة المخالفات التي ارتكبها عبدالرحمن.