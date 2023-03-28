العراق يستدعي القائم بأعماله لدى البحرين على خلفية استنكار من المنامة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين، مؤيد عمر عبدالرحمن، إلى بغداد، وذلك بعد أن استنكرت المنامة، في وقت سابق، ما قالت إنه تصرف غير مقبول من جانب المسؤول العراقي، ويتنافى مع البروتوكولات والأعراف الدبلوماسية.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وجَّه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".