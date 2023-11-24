مسؤولون أمنيون: حرب غزة تزيد احتمالات تنفيذ متشددين لهجمات في أوروبا‎

يتوقع مسؤولو أمن أوروبيون تزايد التهديدات بوقوع هجمات ينفذها إسلاميون أصبحوا متشددين بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، ويرجح المسؤولون أن تمثل "الذئاب المنفردة" الذين يصعب رصدهم الخطر الأكبر.

وقال أكثر من 10 مسؤولين في المخابرات والشرطة في 5 دول أوروبية، من بينها: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، لـ"رويترز"، إنهم يعززون مراقبة المتشددين الإسلاميين.

وسيضع هذا عبئًا إضافيًا على الموارد المرهقة بالفعل من التعامل مع تهديدات مأخوذة في الحسبان من روسيا والصين وإيران، وهو ما وصفه مارك رولي قائد شرطة لندن بأنه "مجموعة من التهديدات الأكثر تحديًا التي يشهدها على الإطلاق".

ورجح مسؤول أمني بريطاني أن تصبح الحرب في غزة أكبر عملية استقطاب للمتشددين الإسلاميين منذ حرب العراق، العام 2003، وأن الدعوات لشن هجمات على أهداف يهودية وغربية تزايدت في أوروبا.

وقال مصدر ألماني مطلع على معلومات من أجهزة مخابرات إن التهديدات التي تحيط بالمدنيين هي الأعلى في تاريخ ألمانيا الحديث في ظل المخاطر التي يمثلها متشددون إسلاميون وجماعات يمينية متطرفة وروسيا.