الإمارات تقدم 3 ملايين دولار لإعمار بلدة حوارة الفلسطينية

وجّه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية والمتضررين من الأحداث الأخيرة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن "المبادرة ستُنفذ من قبل دائرة البلديات والنقل – أبوظبي بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني.. في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق".