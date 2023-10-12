السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة على أرضهم
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضرورة أن يبقى سكان غزة موجودين "على أرضهم" في القطاع، محذّرا من أن خروجهم قد يؤدي الى "تصفية القضية" الفلسطينية.
وتطرق السيسي في خطاب إلى استضافة مصر العديد من "الضيوف" الذين فرّوا من دول أخرى، محذّرا من أنه "بالنسبة للقطاع... هناك خطورة كبيرة جدا لأنها تعني تصفية هذه القضية"، مضيفا "هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها، والمهم أن شعبها (غزة) يفضل صامدا ومتواجدا على أرضه، ونحن سنبذل أقصى الجهد لكي نخفف عنه" في ظل القصف المكثف والحصار من قبل إسرائيل في أعقاب عملية عسكرية لحركة حماس.
وأكد السيسي أن سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها "ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام".
كما شدد السيسي على ضرورة عدم تحميل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني، بشكل عاجل "ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد؛ فمن أجل السلام فليعمل العاملون".