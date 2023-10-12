السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة على أرضهم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضرورة أن يبقى سكان غزة موجودين "على أرضهم" في القطاع، محذّرا من أن خروجهم قد يؤدي الى "تصفية القضية" الفلسطينية.

وتطرق السيسي في خطاب إلى استضافة مصر العديد من "الضيوف" الذين فرّوا من دول أخرى، محذّرا من أنه "بالنسبة للقطاع... هناك خطورة كبيرة جدا لأنها تعني تصفية هذه القضية"، مضيفا "هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها، والمهم أن شعبها (غزة) يفضل صامدا ومتواجدا على أرضه، ونحن سنبذل أقصى الجهد لكي نخفف عنه" في ظل القصف المكثف والحصار من قبل إسرائيل في أعقاب عملية عسكرية لحركة حماس.