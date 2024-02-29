غارات إسرائيلية جديدة في سوريا

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني غربي سوريا، فيما سُمع دوي انفجارات في دمشق التي استهدفتها غارات إسرائيلية مساء أمس الأربعاء، بحسب منظمة غير حكومية ووكالة "فرانس برس".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لميليشيا حزب الله في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية".

ووفقا للمنظمة سُجل "دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية جنوب غربي دمشق".

ولم يرد أي تأكيد أو نفي رسمي سوري حول تلك الهجمات بعد.