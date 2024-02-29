غارات إسرائيلية جديدة في سوريا
استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني غربي سوريا، فيما سُمع دوي انفجارات في دمشق التي استهدفتها غارات إسرائيلية مساء أمس الأربعاء، بحسب منظمة غير حكومية ووكالة "فرانس برس".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لميليشيا حزب الله في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية".
ووفقا للمنظمة سُجل "دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية جنوب غربي دمشق".
ولم يرد أي تأكيد أو نفي رسمي سوري حول تلك الهجمات بعد.
وكانت إسرائيل نفذت ضربات مساء الأربعاء على أهداف قرب دمشق، بحسب وزارة الدفاع السورية.
وأفاد مرصد حقوق الإنسان أنه تم استهداف مواقع تابعة للمجموعات الموالية لإيران منها ميليشيا حزب الله، وتحدث عن سقوط قتيلين بين العناصر.
ونفذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا منذ اندلاع الحرب في ذلك البلد عام 2011، واستهدفت بشكل أساسي مجموعات قريبة من إيران منها ميليشيا حزب الله الذي يقاتل إلى جانب قوات الحكومة السورية.
وتكثفت الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
في 25 شباط/فبراير قُتل عنصران من ميليشيا حزب الله في سوريا في غارة إسرائيلية على شاحنة قرب الحدود مع لبنان، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.