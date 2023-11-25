خبير عسكري يعلق على تبرير الجيش الإسرائيلي لخرق الهدنة

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وجرح عشرات أثناء محاولتهم الرجوع إلى منازلهم في محافظتي غزة وشمال غزة برغم من سريان اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقت.

وقال الخبير في الشؤون العسكرية د.رائد موسى: "بشكل عام يعتبر ما قام به الجيش الإسرائيلي خرق للهدنة الإنسانية وإسرائيل حاولت أن تتحجج بأن اتفاق الهدنة ينص فقط على تحرك الناس باتجاه جنوب القطاع وليس العكس، ولكن يبقى اسمه خرق للهدنة عدا عن أنه جريمة حرب لأن قتل المدنيين بكل الأحوال محرم دوليًا سواء بهدنة أو بدون هدنة".

وأضاف في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، كما يبدو أن الجميع صمت على مقتل وجرح مدنيين رغم وجود هدنة إنسانية سارية المفعول واستكان لذريعة أن اتفاق الهدنة يسمح للحركة باتجاه الجنوب، وهذه النقطة بالاتفاق تعتبر غير مشروعة بالأساس لأن القانون الدولي العسكري ينص على أنه لا يجوز لأي اتفاق أن ينتقص من حقوق المدنيين المكفولة أثناء النزاعات والحروب.

وأشار الخبير العسكري بأنه إجمالًا مع حجم الجرائم الهائلة للجيش الإسرائيلي يبدو أنه أصبح لا أحد يكترث لمقتل مدنيين إضافيين رغم أن الجرائم لا يجوز أن تُحسب كأرقام وإحصائيات إنما لكل إنسان يقتل قضية كاملة ويستحق الاهتمام الكامل.