صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل

دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت تقارير إعلامية إن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة في إصبع الجليل، كذلك دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

ويرجح أن يكون ذلك بسبب قصف صاروخي أو مسيرات تابعة لميليشيا "حزب الله"، بعد أن أعلن أنه استهدف موقع المطلة الإسرائيلي.

ويوم أمس الخميس، أعلن حزب الله أنه نفذ 12 عملية ضد مواقع ومراكز إسرائيلية.

ونشر الحزب صورًا لاستهداف آلية عسكرية من نوع هامر تابعة للجيش الإسرائيلي عند مثلث يفتاح في القدس، وصورًا أخرى من استهداف مصنع بلاسان للصناعات العسكرية في سعسع شمالي إسرائيل.