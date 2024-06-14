صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت تقارير إعلامية إن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة في إصبع الجليل، كذلك دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
ويرجح أن يكون ذلك بسبب قصف صاروخي أو مسيرات تابعة لميليشيا "حزب الله"، بعد أن أعلن أنه استهدف موقع المطلة الإسرائيلي.
ويوم أمس الخميس، أعلن حزب الله أنه نفذ 12 عملية ضد مواقع ومراكز إسرائيلية.
ونشر الحزب صورًا لاستهداف آلية عسكرية من نوع هامر تابعة للجيش الإسرائيلي عند مثلث يفتاح في القدس، وصورًا أخرى من استهداف مصنع بلاسان للصناعات العسكرية في سعسع شمالي إسرائيل.
فيما نفذ الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، غارة استهدفت منزلًا في بلدة جناتا، جنوبي لبنان، الأمر الذي أدى إلى مقتل سيدة وإصابة 20 شخصًا آخرين.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر بالجيش، قولها إن الغارة لم تكن اغتيالًا لمسؤول في حزب الله، إنما تستهدف مقرًا للحزب.
وتحدثت تقارير عن مقتل سيدة ثانية جراء الغارة الإسرائيلية على جناتا، التي تعد الأقرب إلى ضفاف نهر الليطاني والتي يشملها القرار 1701، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.
وأفاد شهود عيان بحدوث دمار كبير في تلك المنطقة ومحيطها؛ ما أدى الى إصابات في صفوف المدنيين، إذ إن المنطقة التي استهدف فيها المنزل هي منطقة مأهولة بالسكان.