مقتل 3 فلسطينيين بقصف مسيّرة إسرائيلية في جنين

أعلنت مصادر فلسطينية مقتل ثلاثة أشخاص، إثر قصف مسيّرة إسرائيلية موقعا في البلدة القديمة، وحي السيباط وسط مدينة جنين بالضفة الغربية.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها، وأنها قصفت حي السيباط في المدينة من طائرة مسيرة؛ ما أوقع عددا من الإصابات، مشيرة إلى أنباء عن وقوع عدد من القتلى.

وأفادت مصادر محلية للوكالة، باقتحام الجيش الإسرائيلي المدينة والمخيم برفقة عدة جرافات عسكرية من شارع جنين- الناصرة، وسط مواجهات في عدة مناطق، واعتلاء جنود وقناصة الجيش عددا من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.

وقالت إن القوات الإسرائيلية شنت حملة تفتيش ومداهمات للمنازل في المخيم، وعدد من الأحياء وسط اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، وشهدت سماء المدينة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الإسرائيلية.