محامية عربية يحارب ترامب قضاة أمريكا لأجلها.. من هي ألينا حبة؟

يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراعاً مع القضاة الفيدراليين من أجل الإبقاء على محاميته الشخصية السابقة إلينا حبة ذات الأصول العربية.

وتعتقد إدارة ترامب أنها وجدت حلاً مؤقتًا للإبقاء على ألينا حبة في منصب المدعي العام لولاية نيوجيرسي والتغلب على قضاة فيدراليين سعوا لاستبدالها.

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وتعدّ هذه الخطوة أحدث حلقة في سلسلة جهود إدارة ترامب لمنح أحد حلفاء الرئيس مركزاً رفيعاً ضمن جهاز "إنفاذ القانون"، وفقاً لتقرير نشره موقع "بوليتيكو".

ويقول التقرير إنه يبدو أن الإدارة الأمريكية تقفز على الصلاحيات التقليدية المنوطة بمجلس الشيوخ في الموافقة على المسؤولين الرئيسين في الإدارة.

وكجزء من هذه المناورة، كشف مسؤول في وزارة العدل أن الرئيس ترامب سيقوم بسحب ترشيح ألينا حبة لتولّي منصب المدعي العام الأمريكي بشكل دائم.

وستقوم المدعية العامة بام بوندي، بعد ذلك، بتعيين حبة في منصب "المساعدة الأولى للمدعي العام الأمريكي"، وهو المنصب الثاني من حيث الأهمية في المكتب.

وكنتيجة طبيعية، وبما أن منصب المدعي العام الأمريكي شاغر حالياً، فإن ألينا حبة ستتولّى المنصب تلقائيًا بصفة مؤقتة بصفتها المساعدة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تكون في الوقت نفسه مرشحة رسمية من قبل الرئيس وتشغل المنصب مؤقتًا، لذا يتم اللجوء إلى هذه الخطوة لتجاوز هذا التعارض.

وتأتي هذه المناورة متعددة الخطوات، في وقت كانت فيه ألينا حبة، التي تتولّى رئاسة مكتب المدعي العام في نيوجيرسي، بشكل مؤقت، منذ مارس، تقترب من الموعد النهائي لمغادرة المنصب، يوم الجمعة.

وأدى هذا الموعد لتفعيل بند قانوني نادر الاستخدام يسمح لقضاة المحكمة الجزئية الفيدرالية في نيوجيرسي بتعيين خليفة حتى يتمكن ترامب من الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين المدعي العام الأمريكي الدائم.

واختار القضاة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ديزيري لي غرايس، وهي مدعية عامة مخضرمة في السلك القضائي، لتخلف ألينا حبة، ما أثار غضب قادة وزارة العدل الذين كانوا يأملون في الإبقاء على حبة، المعروفة بولائها لترامب، في المنصب.

وكانت حبة قد كتبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس: "دونالد ترامب هو الرئيس السابع والأربعون. بام بوندي هي المدعية العامة. وأنا الآن المدعي العام الأمريكي بالإنابة لمنطقة نيوجيرسي".

ولعل أبرز ما يميز ألينا حبة أنها شخصية مثيرة للجدل، بشكل استثنائي، انطلاقاً من علاقتها الوثيقة بالرئيس الأمريكي، قبل توليه المنصب، وسلوكياتها بعد تنصيبه لولاية ثانية.

وقادت حبة ملاحقة قانونية لم يكتب لها النجاح ضد رئيس بلدية "نيوارك" راس باراكا، ووجهت لائحة اتهام للنائبة لامونيكا ماكآيفر، كما فتحت تحقيقاً مع الحاكم فيل مورفي، وجميعهم من الحزب الديمقراطي.

قال حلفاء ترامب في وزارة العدل إن القضاة "متمردون" ويسعون إلى "تهديد" سلطة ترامب في اختيار المدعين العامين. إلا أن هذه السلطة مُقيّدة بشرط موافقة مجلس الشيوخ على اختيارات الرئيس.

وحالياً، أفاد شخص قريب من وزارة العدل بأن من المحتمل أن يواجه القضاة، الذين رشح معظمهم رؤساء ديمقراطيون، مزيدًا من التدقيق من قبل إدارة ترامب.

وبعد قرار القضاة اختيار غريس، يوم الثلاثاء، أقالت المدعية العامة بام بوندي، غريس، قبل أن تتمكن من تولي منصب المدعي العام الأمريكي بالإنابة.

ومع ذلك، لا تزال غريس تخطط لتولي المنصب بعد مغادرة ألينا حبة، وهو ما كان متوقعًا بنهاية هذا الأسبوع، وفق الموعد النهائي المحدد لها، بحسب تقرير موقع "بوليتيكو".

وفي منشور على موقع "لينكد إن"، يوم الأربعاء، قالت غريس إنها تخطط لتولي دور المدعي العام الأمريكي المؤقت بناء على طلب القضاة.

من هي ألين حبة؟

محامية وسيدة أعمال من أصول عربية، مولودة، في 25 مارس 1984، في مدينة سوميت بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وتعود جذورها إلى مدينة الموصل العراقية التي هاجر أبواها منها العام 1981.

أكملت ألينا تعليمها الثانوي من مدرسة "كينت بليس"، العام 2002، وحصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة "ليهاي".

قبل دراسة القانون وحصولها على الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة "وايدنر كومنولث" العام 2010، عملت ألين في مجال الأزياء، بين عامي 2005 و2007، وتخصصت في إنتاج وتسويق الإكسسوارات لدى شركة "مارك جاكوبس".

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بعد تخرجها عملت كاتبة قانونية، ثم محامية مساعدة في عدد من المكاتب القانونية، وفي مارس 2020 أسست مكتبها الخاص، وهي حاصلة على تراخيص لمزاولة المحاماة في نيويورك، ونيوجيرسي، وكونيتيكت.

تزوجت ألينا مرتين، ولديها 3 أبناء، وزواجها الثاني ما زال مستمراً، حيث تزوجت من غريغ روبين وهو يهودي الديانة، بينما هي مسيحية كاثوليكية، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Centerpark، وهي شركة متخصصة في إدارة مواقف السيارات، ومقرها في مدينة نيويورك.

وتنتمي حبة للحزب الجمهوري، وهي المحامية الشخصية للرئيس الأمريكي ترامب، وتعمل مستشارة له منذ 20 يناير/ كانون الثاني من 2025.