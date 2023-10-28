"صحة غزة" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 7703 قتلى

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى، وآلاف الجرحى، منذ اندلاع الحرب في السابع من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف، يوم أمس الجمعة، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن".