هل تفوق الفلسطينيون على الإسرائيليين في تحمل التبعات الاقتصادية للحرب؟

كل يوم يتكشف المزيد من ملامح أزمة اقتصادية حادة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي ويقول خبراء ومسؤولون ومحللون إنها تلوح في الأفق، جرّاء نفقات الحرب على غزة.

وتسبب هجوم السابع من أكتوبر في هزات صادمة لاقتصاد إسرائيل الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار. ونتج عن ذلك تدهور أوضاع آلاف الشركات مع شلل بعدد كبير من القطاعات، وفق صحيفة فاينانشال تايمز.

وتقول الصحيفة إن الدولة العبرية تعيش ركودًا اقتصاديًّا فيما يعيش عدد كبيرمن الشركات حالة انهيار. ومن أول القطاعات المنهارة قطاع السياحة، كما كان متوقعًا، الذي انخفضت وارداته بشكل حاد.

وتشير الأرقام إلى أن هذا القطاع الذي يشكل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ويوفر بشكل غير مباشر 6 في المئة من إجمالي الوظائف، تعرَّض "لضربة قاتلة "، وفق الفاينانشل تايمز.

بعض الشركات السياحية اضطرتها ظروف الحرب للتسوّل من العملاء. إذ نقلت الصحيفة أن شركة أطلس الإسرائيلية للفنادق طلبت من عملائها التبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار.