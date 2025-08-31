مصادر في مستشفيات غزة: من بين قتلى اليوم في القطاع 9 من طالبي المساعدات

إسرائيل تعلن استهداف "بنية تحتية" لحزب الله في لبنان (فيديو)

قصف إسرائيلي سابق على جنوب لبنانالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 6:16 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم "بنية تحتية" تحت الأرض لميليشيا "حزب الله" في جنوبي لبنان.

ونقلت "هيئة البث العبرية" عن متحدث باسم الجيش بأنه "رصد نشاطاً عسكرياً" في منطقة الشقيف، وأضاف أن وجود الموقع والنشاط فيه يُشكلان انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

 بينما قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "العدو الإسرائيلي نفذ غارتين على علي الطاهر وخراج كفرتبنيت والنبطية الفوقا، ارتجت معهما المنازل المجاورة". وأنه ألقى "منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب".

وأضافت أن صاروخاً سقط على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر، وأشارت إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

