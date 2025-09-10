"سنواصل ضرب مَن يهاجمنا".. نتنياهو يعلق على هجوم اليمن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن بلاده "ستواصل ضرباتها. كل من يهاجمنا سنصل إليه"، بعد الهجوم الإسرائيلي على ميليشيا الحوثي.

وفي خطاب عقب حفل وضع حجر الأساس لمتنزه يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة "بات يام"، قال نتنياهو: "سنواصل ضرباتنا. كل من يهاجمنا سنصل إليه"، وفق ما أورد موقع "واي نت" العبري.

وأضاف: "قبل أيام قليلة، قضينا على معظم أعضاء حكومة الحوثيين الإرهابية. رداً على ذلك، أطلق الحوثيون النار على مطار رامون قبل يومين. هذا لم يُضعف عزيمتنا - اليوم ضربناهم جواً مجدداً، على منشآتهم الإرهابية، وعلى قواعدهم الإرهابية التي تضم عدداً كبيراً من الإرهابيين، وعلى منشآت أخرى أيضاً".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من عشر طائرات مقاتلة شاركت بالهجوم الجوي على اليمن، مستخدمةً أكثر من 30 ذخيرة ضد 15 هدفًا، ومنفّذة أطول غارة جوية منذ بدء الحرب.

وبحسب معلومات أولية، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي 6 أهداف لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.