مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": الإفراج سيكون للأسيرات والأطفال الأقدم بالسجون الإسرائيلية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قدورة فارس، لـ"إرم نيوز" إن "السلطات الإسرائيلية ستفرج عن 150 أسيرة وطفلاً في إطار اتفاق الهدنة، على قاعدة الأقدمية في الأسر".

وأضاف المسؤول الفلسطيني، في حديث لـ"إرم نيوز": "سيكون الإفراج للأسيرات والأطفال الأقدم في السجون الإسرائيلية، إذ سيكون تاريخ الاعتقال هو المحدد الرئيس فيما يتعلق بالقائمة التي سيفرج عنها".

وتابع فارس: "إسرائيل لم تسلم حتى اللحظة أي جهة أسماء المفرج عنهم"، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً لإتمام الصفقة. لكن لم تبدأ الخطوات التنفيذية حتى الآن.

وأشار فارس، إلى أن "السجون الإسرائيلية بها 85 امرأة معتقلة و350 طفلاً"، مؤكداً أن عدد المعتقلين ارتفع منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب المسؤول الفلسطيني، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل 3000 فلسطيني من مختلف الأعمار والفئات منذ الحرب على غزة، موضحًا أن معظم المعتقلين الجدد تم تحويلهم للاعتقال الإداري.

وتوصلت حماس وإسرائيل لاتفاق هدنة إنسانية، لمدة أربعة أيام في غزة، يقضي بإفراج إسرائيل عن 150 أسيرة وطفلًا، من سجونها مقابل إفراج حماس عن 50 من النساء والأطفال الرهائن بغزة، ودخول مساعدات للقطاع المحاصر.