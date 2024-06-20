مسؤول ينفي تعليق سفارة قبرص منح التأشيرات للبنانيين

نفى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب، صحة المعلومات المتداولة عن تعليق سفارة قبرص منح التأشيرات للبنانيين.

وأكد بو صعب، أن ما جرى هو وقف استقبال التأشيرات ليوم واحد فقط لأسباب إدارية تتعلق بمراجعة تعرفة منح التأشيرات.

وأشار إلى أن "السفارة اللبنانية ستعاود استقبال الطلبات ابتداءً من الغد".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لزعيم ميليشيا حزب الله، في خطاب تلفزيوني، توعد فيها قبرص باستهدافها في حال استخدمت إسرائيل مطاراتها في مهاجمة لبنان.

ووصف الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، تهديدات نصر الله لبلاده بأنها "ليست لطيفة، ولا تتوافق مع محاولته تقديم صورة بأن قبرص متورطة في العمليات الحربية"، بحسب شبكة "سي إن إن".