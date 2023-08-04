أمن حماس يفرق تظاهرات ضد الأوضاع المعيشية الصعبة في غزة

فرقت قوات الأمن التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة، الجمعة، مئات المتظاهرين المحتجين ضد أزمة انقطاع الكهرباء والأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع المحاصر والفقير، بحسب القائمين على الحراك وشهود عيان.

وجاءت التظاهرة بعد دعوة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "للمشاركة في التظاهرات والمطالبة بحقوقكم العادلة وإعلاء صوتكم بكل سلمية ضد الظلم وانقطاع الكهرباء والأوضاع الإنسانية الصعبة".

وتجمع مئات المتظاهرين شمال مدينة غزة، وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، إلا أن أمن حماس قام بتفريقهم واعتقال عدد منهم، بحسب شهود عيان.

وانتشر عدد كبير من عناصر الأمن في الشوارع وعلى المفترقات العامة، كما منع عناصر الأمن التصوير بينما كان عدد كبير منهم بلباس مدني، بحسب أحد المشاركين في التحرك وشهود عيان.

وقال الحراك في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "غرقت الشوارع بالأجهزة الأمنية وأفراد الشرطة والقوات الخاصة والمباحث والأمن الوطني وتفتيش وتوقيف أي شخص كأنه حظر تجول (...) كان الله في عون الناس".

ويعيش في القطاع 2,3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري مشدّد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع.

ومنذ العام 2008، شنت إسرائيل 3 حروب على قطاع غزة.

ويعاني سكان القطاع أزمة كهرباء حادة، إذ يُقطع التيار الكهربائي أكثر من 12 ساعة يوميا، بعدما دمّرت إسرائيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة عام 2006.