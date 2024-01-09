مقتل 6 جنود إسرائيليين في انفجار شاحنة ذخيرة (صور)
أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين، جراء تفجير شاحنة ذخيرة في البريج بقطاع غزة، بقذيفة أطلقتها دبابة، وقال إن الجيش يحقق في الحادثة.
وقال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تفجير شاحنة الذخيرة وقع بمنطقة عمليات، والدبابة التي أطلقت النار كانت تؤمّن الطريق.
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن ارتفاع عدد حالات مقتل جنود إسرائيليين بنيران صديقة، بنسب عالية أثناء المعارك الدائرة في غزة.
وكانت حادثة مقتل الرهائن الثلاث على يد جنود إسرائيليين، منتصف الشهر الماضي، أكثر الحوادث إثارة للجدل داخل إسرائيل.
وكشف تحقيق أن الرهائن الثلاثة نجحوا في الفرار من قبضة "حماس"، لكن الجيش الإسرائيلي تعامل معهم كتهديد محتمل.