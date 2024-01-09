مقتل 6 جنود إسرائيليين في انفجار شاحنة ذخيرة (صور)

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين، جراء تفجير شاحنة ذخيرة في البريج بقطاع غزة، بقذيفة أطلقتها دبابة، وقال إن الجيش يحقق في الحادثة.

وقال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تفجير شاحنة الذخيرة وقع بمنطقة عمليات، والدبابة التي أطلقت النار كانت تؤمّن الطريق.