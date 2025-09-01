أسطول المساعدات يبحر مجددا إلى غزة

أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية ويقل مئات الناشطين، مجددا الى غزة الاثنين انطلاقا من برشلونة، بعد بضع ساعات من اضطراره الى العودة لميناء المدينة الإسبانية بسبب رياح عاتية، بحسب "فرانس برس".

وكانت نحو 20 سفينة غادرت برشلونة الأحد بهدف "فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة" في غزة، بحسب ما أفاد "أسطول الصمود العالمي".

وكان المنظمون لأسطول المساعدات المؤلف من عشرات القوارب أبحر متجهًا إلى غزة أمس الأحد، حاملًا مساعدات ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين، بينهم الناشطة في مجال المناخ جريتا تونبري، قد قالوا إن الأسطول عاد إلى ميناء في برشلونة بسبب الطقس العاصف.



