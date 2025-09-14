ساعر: الحوار جار مع واشنطن حول فرض السيادة على الضفة الغربية

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، عن آخر تطورات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، لكنه أكد أن الأمر قيد الحوار مع واشنطن.

وذكر خلال إحاطة إعلامية لسفراء إسرائيل حول العالم، أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن مسألة بسط السيادة على الضفة الغربية، إلا أن المسألة قيد نقاش داخلي وحوار مع الولايات المتحدة.

وتناولت الإحاطة، قضايا سياسية شملت مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، وجهود إقامة دولة فلسطينية، على ما ذكر موقع "والا" العبري.

وأكد ساعر أن مسألة السيطرة على الضفة قد تُطرح كإحدى الخطوات الممكنة ردًا على محاولات الاعتراف بدولة فلسطينية، وحسب قوله، "هناك حوار داخلي حول هذا الموضوع، وكذلك مع الأمريكيين".

وأشار ساعر إلى أن مصالح إسرائيل في غزة أمنية بحتة، وأن تل أبيب لا تنوي "السيطرة على حياة الفلسطينيين هناك"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية يُمكن خلالها تفويض دولي في القطاع، مع إجراء حوار مع الأمريكيين في إطار مناقشات "اليوم التالي".

وفيما يتعلق بالجهود الدولية الرامية إلى تعزيز إقامة دولة فلسطينية، أكد ساعر أن موقف الجمهور والحكومة والكنيست في إسرائيل اليوم هو موقف معارضة مطلقة، قائلاً إن الدولة الفلسطينية "هدفها الوحيد هو تدمير إسرائيل".