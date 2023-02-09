العراق.. السوداني يقدم مشروعًا لتعديل الدستور

قدّم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء، مشروعًا لرئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، لتعديل الدستور.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان صحفي، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد استقبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، وجرى خلال اللقاء عرض مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور".

وأضاف أن "السوداني يرغب بالتنسيق والتعاون بين رئاستي الجمهورية والحكومة لتبني المشروع، على أمل التنسيق لاحقًا مع السلطات الأخرى".

وأقرّ دستور العراق، العام 2005، في استفتاء شعبي قاطعه طيف من العراقيين، بنودًا وفقرات ما زالت مثيرة للجدل، ولم يشهد أي تعديل منذ إقراره حتى الآن.

وقرر البرلمان السابق، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تشكيل لجنة لتعديل الدستور على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد، حيث كان تعديل الدستور أحد أبرز مطالب المحتجين حينها.

لكن بعد مرور أكثر من عامين لم يتم اعتماد أي توصيات نهائية للجنة بسبب خلافات بين أعضائها وذهاب آخرين إلى طرح فكرة تغييرات كبيرة في الدستور، منها التحول للنظام الرئاسي والتخلي عن النظام البرلماني.