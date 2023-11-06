بريطانيا تسحب مؤقتًا بعض موظفي سفارتها من لبنان

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها سحبت مؤقتًا بعض موظفي السفارة البريطانية من لبنان. ونصحت البريطانيين بعدم السفر إلى هذا البلد بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وحثَّت الخارجية البريطانية رعاياها في لبنان على المغادرة في وقت لا تزال فيه الرحلات التجارية متاحة.

وتأتي هذه الخطوة البريطانية في وقت تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلًا لإطلاق النار.