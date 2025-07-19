مع بدء الانتشار الأمني.. 3 مراحل لإنفاذ التهدئة في السويداء

أعلنت السلطات السورية تفاصيل المراحل الثلاث لاتفاق التهدئة في السويداء، مشيرة إلى بدء انتشار قوات وزارة الداخلية والأمن في المدينة لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمي قوله إن القوات ستعمل على فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة داخل السويداء وقوات العشائر، تمهيدًا لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين.

وذكر مصدر في وزارة الإعلام السورية أنه جرى تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية بما يلبي الاحتياجات العاجلة ويعزز التهدئة في إطار تطبيق المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار مع الوسطاء.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تبدأ بعد تثبيت التهدئة بتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة بشكل تدريجي ومنظم بما يتماشى مع التوافقات التي جرى التوصل لها سابقاً بما يضمن سيادة القانون تحت مظلة الدولة.