واشنطن: أمن إسرائيل مرتبط بإقامة دولة فلسطينية على المدى القريب

كشف موقع إسرائيلي، أن البيت الأبيض يتمسك برؤية تدعو تل أبيب إلى إعادة النظر في سياساتها بالمنطقة، تنصّ على أن أمنها لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية، وترى أنه لا مجال للحديث الإسرائيلي عن التطبيع مع دول المنطقة في ظل غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية.

وأوضح موقع "واللا" الإخباري العبري، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وجَّه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تحمل تلك الرؤية، عبر كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، والذي انطلق الإثنين، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "على قناعة بأن الطريقة المثلى لتحقيق أمن إسرائيل هي إقامة دولة فلسطينية، وأن خطوة من هذا النوع هي التي ستضمن أمن إسرائيل".