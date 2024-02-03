بعد غمر الأنفاق.. تحذير من تلوث المخزون الجوفي بغزة

حذّر باحثون في مجال المياه من أن إغراق الأنفاق بمياه البحر يمكن أن يؤدي إلى تأثير مدمر على إمدادات المياه العذبة في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أكد بدءه في تنفيذ خطة غمر الأنفاق تحت قطاع غزة، في عدد من المواقع غير المعلنة، وفق تقرير نشرته مجلة "نيتشر".

وأضاف المصدر، أن هذه الخطوة كانت بمثابة "اختراق هندسي وتكنولوجي كبير"، وأنه تم اختيار المواقع بحيث "لا تتعرّض المياه الجوفية في المنطقة للخطر".

آثار مدمرة

ويحذّر بعض الباحثين في مجال المياه من أن إغراق الأنفاق بمياه البحر يمكن أن يؤدي إلى تأثير مدمر على إمدادات المياه العذبة الشحيحة أصلا في غزة، وإلى زعزعة استقرار المباني، بالإضافة إلى تعريض العديد من الرهائن الإسرائيليين للخطر.

لكن أحد الباحثين الذين تحدثت إليهم المجلة، شكّك في تأثير ضخ المياه؛ لأن طبقة المياه الجوفية في غزة ملوثة بالفعل بمياه البحر.

وكانت الرهينة السابقة يوتشيفيد ليفشيتز، قد أفادت بعد إطلاق سراحها بأن عمق أحد الأنفاق يصل إلى 50 مترًا، ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن بعضها يحتوي على عدة فتحات دخول ومدعومة بالخرسانة ومجهزة بكابلات وأنابيب كهرباء. ومن المحتمل أن تستخدم لتخزين الأسلحة، واحتجاز الرهائن.

وتابع التقرير أن أحد أكبر المخاوف هو أن مياه البحر المستخدمة لإغراق الأنفاق ستلوّث طبقة مياه جوفية ساحلية مهمة، تقع بين غزة ومصر وإسرائيل، وتوفر ما يقرب من 80٪ من مياه غزة.