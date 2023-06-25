بدخول الصراع أسبوعه الـ 11.. القتال يستعر في الخرطوم ودارفور
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، تصاعدًا في حدة الاشتباكات والقصف المدفعي والضربات الجوية، مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر، وفق شهود عيان.
وتسبب الصراع في نزوح 2.5 مليون شخص وإحداث أزمة إنسانية.
وقال الشهود، إن أعمال العنف في الأيام الأخيرة زادت حدتها في نيالا، أكبر مدن إقليم دارفور غرب البلاد.
وأمس السبت، دقت الأمم المتحدة، ناقوس الخطر فيما يتعلق بالاستهداف العرقي، وقتل أفراد من جماعة المساليت في الجنينة بولاية غرب دارفور.
وتعد العاصمة الخرطوم ومدينة الجنينة، الأكثر تضررًا منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، غير أن التوتر والاشتباكات تصاعدا الأسبوع الماضي، في أجزاء أخرى من دارفور وفي كردفان جنوب البلاد.
وتصاعدت حدة الأعمال القتالية منذ أن انتهك طرفا الصراع سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى الاتفاق عليها في جدة، بعد محادثات قادتها الولايات المتحدة والسعودية. وتأجلت المحادثات الأسبوع الماضي.
وقال سكان في الخرطوم وبحري وأم درمان، وهي المدن الثلاث التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، إن قتالًا عنيفًا اندلع الليلة الماضية، واستمر حتى صباح اليوم الأحد.
ويستخدم الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الضربات الجوية والمدفعية الثقيلة في محاولة لطرد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من أحياء الخرطوم.
وأفاد شهود بتدهور ملحوظ في الوضع الأمني في مدينة نيالا خلال الأيام القليلة الماضية، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في بعض الأحياء السكنية.
والأسبوع الماضي، اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تقول الأمم المتحدة، إنه يتعذر على العاملين في مجال الإغاثة الوصول إليها.
وأدت هجمات ميليشيات عربية وقوات الدعم السريع إلى فرار عشرات الآلاف من مدينة الجنينة عبر الحدود إلى تشاد، التي شهدت انقطاعًا كاملًا تقريبًا في شبكات الاتصالات وإمدادات المساعدات في الأسابيع الأخيرة.
ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، أمس السبت، لإنشاء ممر آمن للفارين من الجنينة ومساعدة عمال الإغاثة في الوصول إليها.
دعوة المسؤولية الأممية، جاءت بعد ورود تقارير عن عمليات إعدام لأشخاص دون محاكمتهم محاكمة نزيهة بين المدينة والمناطق الحدودية و"استمرار انتشار خطاب الكراهية"، بما في ذلك دعوات لقتل المساليت أو طردهم.