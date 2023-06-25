بدخول الصراع أسبوعه الـ 11.. القتال يستعر في الخرطوم ودارفور

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، تصاعدًا في حدة الاشتباكات والقصف المدفعي والضربات الجوية، مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر، وفق شهود عيان.

وتسبب الصراع في نزوح 2.5 مليون شخص وإحداث أزمة إنسانية.

وقال الشهود، إن أعمال العنف في الأيام الأخيرة زادت حدتها في نيالا، أكبر مدن إقليم دارفور غرب البلاد.

وأمس السبت، دقت الأمم المتحدة، ناقوس الخطر فيما يتعلق بالاستهداف العرقي، وقتل أفراد من جماعة المساليت في الجنينة بولاية غرب دارفور.

وتعد العاصمة الخرطوم ومدينة الجنينة، الأكثر تضررًا منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، غير أن التوتر والاشتباكات تصاعدا الأسبوع الماضي، في أجزاء أخرى من دارفور وفي كردفان جنوب البلاد.

وتصاعدت حدة الأعمال القتالية منذ أن انتهك طرفا الصراع سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى الاتفاق عليها في جدة، بعد محادثات قادتها الولايات المتحدة والسعودية. وتأجلت المحادثات الأسبوع الماضي.