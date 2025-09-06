سوريا.. داعش يفجر صهريج نفط لرفض صاحبه دفع الزكاة

أصيب مدنيان بجروح متفاوتة؛ إثر تفجير عناصر من تنظيم "داعش" صهريج نفط في قرية الجرذي بريف دير الزور الشرقي.

أخبار ذات علاقة "داعش" يشتبك مع دورية لـ"قسد" ويوقع قتيلا في دير الزور

وقالت مصادر محلية إن خلايا التنظيم المتشدد فجرت الصهريج عبر عبوة ناسفة، بعد رفض مالكه دفع الزكاة التي فرضها داعش.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع خسائر مادية في الصهريج المستهدف، في حين لاذ المنفذون بالفرار.

أخبار ذات علاقة "قسد" تعلن تفكيك خلية لداعش في دير الزور

يشار إلى أن المرصد السوري أحصى 171 عملية قامت بها خلايا التنظيم ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.