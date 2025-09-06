إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة

logo
العالم العربي

سوريا.. داعش يفجر صهريج نفط لرفض صاحبه دفع الزكاة

سوريا.. داعش يفجر صهريج نفط لرفض صاحبه دفع الزكاة
داعش في سوريا
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 6:43 ص

أصيب مدنيان بجروح متفاوتة؛ إثر تفجير عناصر من تنظيم "داعش" صهريج نفط في قرية الجرذي بريف دير الزور الشرقي.

أخبار ذات علاقة

عناصر من تنظيم داعش

"داعش" يشتبك مع دورية لـ"قسد" ويوقع قتيلا في دير الزور

وقالت مصادر محلية إن خلايا التنظيم المتشدد فجرت الصهريج عبر عبوة ناسفة، بعد رفض مالكه دفع الزكاة التي فرضها داعش.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع خسائر مادية في الصهريج المستهدف، في حين لاذ المنفذون بالفرار.

أخبار ذات علاقة

قوات تابعة لداعش

"قسد" تعلن تفكيك خلية لداعش في دير الزور

يشار إلى أن المرصد السوري أحصى 171 عملية قامت بها خلايا التنظيم ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC