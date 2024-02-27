واشنطن بوست: مفاتيح الحل في غزة بيَدِ بايدن
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الأمور قد تتفاقم سوءًا في قطاع غزة أكثر مما يتصور في الأيام القادمة، لكن "مفاتيح الحل" لمنع تدهور الأوضاع تبقى بيد الرئيس جو بايدن القادر على إيقاف الحرب.
واعتبر تقرير للصحيفة، أن الرئيس بايدن يملك النفوذ للضغط على الأطراف كافة في سبيل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووضع حل نهائي يحقق السلام الدائم.
وبحسب التقرير، تستطيع قيادة أمريكية "ماهرة" أن تمنع تدهور الأوضاع الإنسانية ومعاناة المدنيين في غزة، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ورغم إقرار الصحيفة بأنه "ليس من الحكمة التفاؤل أكثر من اللازم بشأن الشرق الأوسط"، فإنها رأت مع ذلك أن "هناك سببا للأمل في حقيقة أن المفاوضين الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين يقتربون من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن المتبقين على الأقل الذين تحتجزهم حماس، مقابل تهدئة لمدة أسابيع في القتال وتكثيف تسليم المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في غزة".
وأضاف التقرير، أن إدارة بايدن لديها المفهوم العام الصحيح للمحادثات: وقف مؤقت لإطلاق النار يمكن أن يخلق الظروف اللازمة لهدنة طويلة الأمد، وإطلاق سراح رهائن سوف يشكل في حد ذاته نصراً إنسانياً، تماماً كما قد يشكل وقف العمليات الهجومية الإسرائيلية على غزة.
وربما تكون تسوية طويلة الأجل أفضل، وإن كانت أقل احتمالاً، وفق التقرير، حيث تطالب حماس بأن تؤدي أي فترة توقف قصيرة إلى محادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار التقرير إلى أن هذا يتوافق من الناحية النظرية على الأقل مع تفضيلات إدارة بايدن، التي تأمل أن يوفر التوقف لمدة ستة أسابيع الأساس لحل طويل الأمد، بما في ذلك مفاوضات السلام والدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.
وقالت "واشنطن بوست" إن "أفضل أمل هنا" هو أن يؤدي تخفيف معارضة إسرائيل لإنشاء دولة فلسطينية إلى إفساح المجال أمام الحكومات العربية لتوفير المال والدعم السياسي لإعادة بناء غزة، اقتصادياً وسياسياً، "من دون حماس".
ورأت أن حديث نتنياهو عن شن عملية في رفح يمكن أن يضغط على مسؤولي حماس للتوصل إلى اتفاق، إلا أنه يمثل أيضًا نيته بوضوح في الاستمرار في تنفيذ هجوم، مبدئيًا لن يبدأ قبل العاشر من مارس آذار بحسب إسرائيل.
وأضافت أنه من غير الواضح كيف يمكن للجيش الإسرائيلي خلال هذا الهجوم أن ينجح في التمييز بين المدنيين ومقاتلي حماس، أو إجلاء اللاجئين إلى شمال غزة الممزق، أو معايرة عملية عسكرية في رفح لإلحاق الضرر بحماس دون وقوع كارثة إنسانية أخرى.
وأكد التقرير أن الرئيس بايدن في موقف صعب، حيث يتعامل مع ائتلاف سياسي منقسم في الداخل، وحكومات عربية تشعر بالقلق من تنازل أكثر من اللازم لإسرائيل، ورئيس وزراء إسرائيلي معارض تمامًا لفكرة قيام دولة فلسطينية.