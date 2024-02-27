واشنطن بوست: مفاتيح الحل في غزة بيَدِ بايدن

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الأمور قد تتفاقم سوءًا في قطاع غزة أكثر مما يتصور في الأيام القادمة، لكن "مفاتيح الحل" لمنع تدهور الأوضاع تبقى بيد الرئيس جو بايدن القادر على إيقاف الحرب.

واعتبر تقرير للصحيفة، أن الرئيس بايدن يملك النفوذ للضغط على الأطراف كافة في سبيل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووضع حل نهائي يحقق السلام الدائم.

وبحسب التقرير، تستطيع قيادة أمريكية "ماهرة" أن تمنع تدهور الأوضاع الإنسانية ومعاناة المدنيين في غزة، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ورغم إقرار الصحيفة بأنه "ليس من الحكمة التفاؤل أكثر من اللازم بشأن الشرق الأوسط"، فإنها رأت مع ذلك أن "هناك سببا للأمل في حقيقة أن المفاوضين الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين يقتربون من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن المتبقين على الأقل الذين تحتجزهم حماس، مقابل تهدئة لمدة أسابيع في القتال وتكثيف تسليم المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في غزة".