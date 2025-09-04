زوجة الشرع تتبرّع لـ"صندوق التنمية" السوري بـ5 آلاف دولار

تبرّعت لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، بمبلغ 5 آلاف دولار مع انطلاق صندوق التنمية السوري، وفق ما ذكرت "الإخبارية السورية".

وكان الشرع، أعلن اليوم الخميس، إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره مؤسسة وطنية ستشكل أداة رئيسة لإعادة إعمار البلاد وبناء ما هدمه النظام المخلوع.

وجاء الإعلان خلال فعالية إطلاق الصندوق في قلعة دمشق بالعاصمة السورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقال الشرع في كلمة: "نجتمع اليوم لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للإنفاق من كريم أموالكم لنبني ما هدمه النظام البائد ونحيي الأرض التي أحرقوها خضراء يانعة".

وأضاف: "النظام البائد دمر اقتصادنا ونهب أموالنا وحطم بيوتنا وشتت شعبنا في المخيمات ومواطن اللجوء، نجتمع هنا اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها ونعيد النازحين والمهجرين إلى أرضهم".

وشدد الرئيس السوري على أن الصندوق سيعمل بشفافية عالية، مؤكدا أنه "سيحظى بالإفصاح عن كل مال ينفق ضمن مشاريع استراتيجية".