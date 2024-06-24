الجيش الإسرائيلي: نوشك على "تفكيك" حماس في رفح

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الإثنين، إن القوات الإسرائيلية استطاعت "تقريبا" تفكيك كتيبة حركة حماس في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف: "من الواضح أننا نقترب من المرحلة التي يمكننا فيها قول إننا فككنا كتيبة حماس في رفح.

وأشار هاليفي إلى "هزيمة كتيبة حماس في رفح لا تعني أنه لم يعد يوجد إرهابيون، ولكن أنها لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية"، على حد قوله.

وكان نتنياهو قال، الإثنين، أيضا، إن "المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح".

وباشر الجيش الإسرائيلي في مطلع أيار/مايو هجوما بريًّا على رفح، المدينة الواقعة على الحدود المصرية، بهدف معلن هو القضاء على حماس.