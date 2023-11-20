الشركة المالكة لـ"جالاكسي ليدر": السفينة المحتجزة موجودة في ميناء الحديدة

قالت الشركة المالكة للسفينة "جالاكسي ليدر"، التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية احتجازها، إن عسكريين صعدوا على متنها بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر، أمس الأحد، وهي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن.

وأضافت شركة "جالاكسي ماريتايم" المسجلة في جزيرة "آيل أوف مان" والمالكة للسفينة، في بيان اليوم الاثنينك "لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة"، وأردفت: "باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي".